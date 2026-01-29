Kinoabend in der Goldenen Rose - Killer of the flowermoon

Hotel Goldene Rose Dinkelsbühl Marktplatz 4, 91550 Dinkelsbühl

Genießen Sie erstklassige Unterhaltung, während Sie es sich in unserem Rosensaal bequem machen.

Erleben Sie eine überwältigende Bild- und Soundtechnologie, mit welcher jeder Film zum Leben erwacht.

Das erwartet Sie: Aperitif zur Begrüßung, 1 Flasche Weiß- / Rosé- / Rotwein, 1 Etagere pro Tisch mit diversen Canapés und Fingerfood, Hauseigenes Tafelwasser.

Voraussetzung ist eine Tischreservierung im Rosensaal: info@hotelgoldenerose.de

