Kinofilm „Stop Making Sense“

„Stop Making Sense“ von den Talking Heads ist dank der Bühnenkunst des Frontmanns David Byrne, der straffen, präzisen Filmkunst von Jonathan Demme und der ansteckenden Hitze der Musik einer der besten Konzertfilme der 80er.

Die Musik ist dabei auch so besonders und einzigartig, dass alleine die Einsortierung in eines der vielen Musikgenres unmöglich erscheint. Über die Jahre wurden sie in viele verschiedene Schubladen gesteckt: New Wave, Artrock oder auch Funk.

Der Film verfolgt die intensiven Live-Auftritte von drei Abenden im Pantages Theater in Hollywood. Zu sehen und zu hören sind die denkwürdigsten Songs der Talking Heads. In den Hauptrollen spielen die Bandmitglieder David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz und Jerry Harrison sowie Bernie Worrell, Alex Weir, Steve Scales, Lynn Mabry und Edna Holt. Burning down the house (aber nicht die Bastion…) – es darf getanzt werden!