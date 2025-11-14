Kinomobil in der Gemeinde Kirchheim am Neckar

Tragikomödie

Kirchheim am Neckar Hauptstraße 78, 74366 Kirchheim am Neckar

PFAU - BIN ICH ECHT?

Matthias, Inhaber der Agentur „MyCompanion", ist ein Meister seines Fachs. Ob als „kultivierten Freund “, um Bekannte zu beeindrucken oder als „perfekter Sohn“ zum Vorzeigen auf der Familienfeier: Matthias kann für jede Rolle gebucht werden. Die wahre Herausforderung besteht für ihn darin, einfach er selbst zu sein. Ein wunderbarbissiges Drehbuch, eine ausgefeilte Bildsprache und ein Albrecht Schuch in Hochform - das sind die Zutaten für einen hochamüsanten Film in bester österreichischer Kinotradition.

Info

Kirchheim am Neckar Hauptstraße 78, 74366 Kirchheim am Neckar
Freizeit & Erholung
Google Kalender - Kinomobil in der Gemeinde Kirchheim am Neckar - 2025-11-14 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Kinomobil in der Gemeinde Kirchheim am Neckar - 2025-11-14 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Kinomobil in der Gemeinde Kirchheim am Neckar - 2025-11-14 19:30:00 Outlook iCalendar - Kinomobil in der Gemeinde Kirchheim am Neckar - 2025-11-14 19:30:00 ical

Tags