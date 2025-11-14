Kinomobil in der Gemeinde Kirchheim am Neckar

PFAU - BIN ICH ECHT?

Matthias, Inhaber der Agentur „MyCompanion", ist ein Meister seines Fachs. Ob als „kultivierten Freund “, um Bekannte zu beeindrucken oder als „perfekter Sohn“ zum Vorzeigen auf der Familienfeier: Matthias kann für jede Rolle gebucht werden. Die wahre Herausforderung besteht für ihn darin, einfach er selbst zu sein. Ein wunderbarbissiges Drehbuch, eine ausgefeilte Bildsprache und ein Albrecht Schuch in Hochform - das sind die Zutaten für einen hochamüsanten Film in bester österreichischer Kinotradition.