KinoMobil im Dezember

Abendfilm (20.00 Uhr): Gott existiert, ihr Name ist Petrunya

Mazedonien/Fr./Bel./Slow./Kroatien 2019

Regie: Teona Strugar Mitesvka

Bei dem Bewerbungsgespräch, zu dem ihre konservative Mutter die 31-jährige arbeitslose Tochter schickt, darf sich Petrunya vom Chef der Firma anhören, dass sie nichts kann, dass ihr Geschichtstudium nichts bringt und dass sie zu fett und häßlich sei, um sie flachzulegen. Sprachlosigkeit. Auf dem Heimweg dann die Übersprungshandlung im wahrsten Sinn des Wortes: Petrunya springt bei der Prozession am Dreikönigstag in den Fluss und fischt das vom Priester geweihte Kreuz, aus dem Wasser, nach dem eigentlich nur Männer tauchen dürfen. Ein ungeahnter Skandal bricht los, da der Fang des Kreuzes ein Jahr Glück, Freude und Wohlstand verspricht. Die Polizei verhaftet Petrunya grundlos, der Priester kungelt mit den Behördn über das weitere Vorgehen. Sie wird beschimpft, verhört, erniedrigt, doch Petrunya hält an dem Kreuz fest. Warum? Darum. Sie hat es gewonnen und wird es nicht aufgeben …

Eine Realsatire aus Mazedonien mit wahrem Hintegrund. Mit Sinn für das Absurde und einem sehr trockenen Humor zeigt der Film verkrustete Strukturen und Verhälnisse in Mazedonien, die aus einer Bagatelle einen Staatsakt machen.

ES GELTEN DIE AKTUELLEN CORONA-BESTIMMUNGEN IN DER REGION, momentan 2G mit Maskenpflicht.

