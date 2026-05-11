KinoMobil im Dezember

Kinderfilm (14.30 Uhr): Weihnachten der Tiere

Jugendfilm (17.00 Uhr): Aisha und das verlorene Buch

Abendfilm 20.00 Uhr): Zwei Staatsanwälte

Fr./D./Nied./Lettl./Rum./ Litauen 2025

Regie: Sergei Loznitsa

In einem sowjetischen Gefängnis werden 1937 Tausende Briefe verbrannt. Diese wurden von Häftlingen geschrieben, unschuldig ins Gefängnis geworfen wurden und Gerechtigkeit verlangen. Entgegen aller Erwartung landet ein Schreiben bei dem jungen, neu berufenen Staatsanwalt Alexander Kornev. Der nimmt den Brief ernst und setzt alles daran, den Gefangenen zu treffen, da er korrupte Agenten der Geheimpolizei NKDW hinter der Inhaftierung vermutet. Sein Streben nach Gerechtigkeit führt ihn nach Moskau, zum Generalstaatsanwalt Andrei Wyschinski. Man lässt den jungen Anwalt warten, vertröstet ihn, warnt ihn schließlich kaum verhohlen davor, weiter nachzuforschen, doch Kornev gibt nicht nach …

Eine kafkaeske Parabel über das Zeitalter der stalinistischen Säuberungen, mit großer visueller Kraft und außergewöhnlichen Schauspielern inszeniert.

„Zwei Staatsanwälte“ basiert auf der gleichnamigen Novelle es Physikers Georgi Demidov. Der ukrainische Regisseur macht aus seiner Motivation, diesen Stoff gerade jetzt zu verfilmen, keinen Hehl, indem er erklärt, dass Russland unter Wladimir Putin „zurück in Richtung Stalinismus rast“.