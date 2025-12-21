KinoMobil im Februar

Kinderfilm (14.30 Uhr): Zirkuskind

Jugendfilm (17.00 Uhr): MOMO

Abendfilm 20.00 Uhr): Rote Sterne überm Feld

Deutschl./Österreich 2025

Regie: Laura Laabs

Tine, eine junge Polit-Kunstaktivistin, hisst rote Fahnen auf dem Reichstag und wird daraufhin von der Polizei und dem Verfassungsschutz gesucht. Sie taucht bei ihrem Vater auf einem verlassenen Bauernhof unter, der früher zu eine LPG gehörte. Doch die vermeintliche Ruhe auf dem Land endet abrupt, als eine Leiche aus dem Moor gezogen und Tine mit ihrer Familiengeschichte konfrontiert wird. Willi, der Leiter der LPG, der nach der Wende versucht, diese zu retten, verschwand, ebenso wie Tines Mutter, eine in die DDR untergetauchte RAF-Terroristin. Und da gab es doch auch noch einen missglückten Einsatz der GSG9 gegen die dritte Generation der RAF in Bad Kleinen.

Die Suche nach dem Ungeklärten ist die Triebkraft des Films. Tine fungiert als Führerin durch die verschiedenen Zeiten und immer wieder fragt sie nach Gerechtigkeit.

Auf vier Zeitebenen entfaltet sich ein formal höchst ambitioniertes Generationen-Portrait als ein reich bestücktes Kaleidoskop deutscher Zeitgeschichte, verdichtet im Mikrokosmos eines kleinen Dorfes aus der ostdeutschen Provinz.