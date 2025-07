Abendfilm: Für immer hier

Rio de Janeiro, Anfang der 1970er Jahre. In einem Haus am Strand wohnt die Familie Paiva: Vater Rubens, ein ehemaliger Abgeordneter, Mutter Eunice und ihre fünf Kinder.

Auch mit der allgegenwärtigen politischen Unterdrückung bewahren sie in ihrem Zuhause eine Atmosphäre der Liebe, des Humors und der Offenheit. Ihre Zuneigung zueinander wird zu einem stillen Akt des Widerstandes gegen die Diktatur. Dann wird der Vater vom Geheimdienst verhaftet; seine Frau und eine Tochter werden verhört , kommen aber nach ein paar Tagen wieder frei. Rubens, von dem jede Spur fehlt, kehrt nicht mehr zurück und die Familie muss damit fertig werden, nie mehr genau zu erfahren, was mit dem Vater nach seine Verhaftung geschah. Eunice wird zur treibenden Kraft, um ihrer Familie eine neue Zukunft aufzubauen. Den Herausforderungen dieser dunklen Zeit begegnet sie mit Mut, Entschlossenheit und dem unerschütterlichen Glauben an ihre Kinder …

Seine widerständige Kraft bezieht der Film aus einer erstaunlichen Abwesenheit von Aggression, Wut und Gewalt und aus der Stärke und Präsenz einer einzelnen Frau, die sich nicht brechen lässt.