Kinomobil in Ilsfeld

Das Kinomobil kommt im Februar an einem Sonntag nach Ilsfeld und zwar am Sonntag, 09.02.2020 in die Gemeindehalle Ilsfeld, wie immer mit zwei sehenswerten Filmen im Gepäck:

15.30 Uhr Der kleine Rabe Socke – Suche nach dem verlorenen Schatz

Dieses Mal für die Kleinen: das dritte Kinoabenteuer mit dem frechen, kleinen Raben. Eintritt 3 €. Mit kostenloser Bastelaktion im Anschluss.

20.00 Uhr Ich war noch niemals in New York

Turbulent, bunt und mit den bekannten Songs von Udo Jürgens. Eintritt 5 €

Karten an der Kinokasse. Für Getränke und kleine Snacks ist wie immer gesorgt.