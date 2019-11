Kinomobil - Invisible Sue

Die 12jährige Sue ist Einzelgängerin. In ihrer Freizeit flüchtet sie sich in Superheldencomics. Ihre Mutter hat als Wissenschaftlerin auch nur Arbeit im Kopf. Als Sue sich eines Tages im Labor ihrer Mutter befindet, kommt es plötzlich zu einer Explosion und sie kommt mit einer geheimnisvollen Flüssigkeit in Kontakt. Schnell merkt sie, dass sie sich unsichtbar machen kann. Die neue Superkraft ist zunächst ziemlich cool, erweist sich dann jedoch als richtig gefährlich…