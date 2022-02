Das Kinomobil findet nach Corona Pause zum ersten Mal im St.-Kilians-Keller in Beckstein statt.

Premiere! Das fahrende Kino kommt auch zu uns nach Lauda-Königshofen und verwandelt den St.-Kilian-Keller der Becksteiner WeinWelt in Theater-Atmosphäre. Mit großer Leinwand, digitale Projektor/Beamer und Tonanlage ausgerüstet werden an diesem Tag 3 Vorstellungen abgespielt. Damit auch richtiges Kinofeeling aufkommt, gibt es für die Kinder und Jugendlichen alkoholfreie Getränke und Popcorn. Zur Abendvorstellung sind feine Wein- und Sektspezialitäten, sowie kleine Knabbereien im Ausschank. Karten/Tickets sind an der Kasse/Abendkasse vor Ort erhältlich (kein Vorverkauf und keine Platzreservierung möglich). Einlass ca. 15 Minuten vor Spielbeginn.

Es werden 3 phantastische Filme präsentiert. Für jedes Alter was dabei.

14:30 Uhr Kindervorstellung: "LAURAS STERN" - Empfohlen ab 4 Jahren, 3 Euro Eintritt pro Person

16:30 Uhr Jugendvorstellung: "DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE" - Empfohlen ab 8 Jahren, 3 Euro Eintritt pro Person

19 Uhr Erwachsenenvorstellung: "DIE WEST SIDE STORY" - FSK 12, 5 Euro pro Person