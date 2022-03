Elisabeth Harnik & Steve Swell

Wir kennen und schätzen die beiden Musiker von früheren Konzerten. Steve Swell, Posaune, hat uns im Trio mit Peter Brötzmann und Paal Nilssen-Love begeistert. Die Pianistin Elisabeth Harnik durften wir im Duo mit Joëlle Léandre (im KULT) und im Trio mit Tanja Feichtmair und Nina Polaschegg erleben. Nach einer kurzen Tournee 2021 hat dieses neue Duo beschlossen, weiter zusammen zu spielen.

Elisabeth Harnik lebt in der Steiermark, arbeitet als Komponistin und Interpretin in den Bereichen Neue Musik, zeitgenössischer Jazz und Improvisierte Musik. Harnik ́s Pianistik „bietet Harmonien, die stets zur rechten Zeit in Schräglage versetzt werden, kraftvolle perkussive Passagen, temporeichen, schillernden Pointillismus, elegische Einkehr und ungestüme Ungetüme.“ (freiStil)

Der in New Yorker lebende Posaunist Steve Swell, eine Generation älter als Elisabeth Harnik, wurde mehrmals als Posaunist des Jahres nominiert und/oder gewählt. Er hat u.a mit Cecil Taylor, Roscoe Mitchell, Anthony Braxton, Ken Vandermark, aber auch mit Altmeistern wie Lionel Hampton und Buddy Rich gespielt.

Die Begegnung der beiden lässt abwechslungsreiche, lebendige Musik von heute erwarten. Wir erwarten ein sehr lebendiges Gespräch zweier Meister an ihren Instrumenten: Riesenvokabular, heftige und lyrische „Wortwechsel“. Reservierungen über noba@gmx.de erwünscht.