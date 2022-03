Kinderfilm (14.30 Uhr): Der Mondbär

Jugendfilm (17.00 Uhr): Sing – Die größte Show deines Lebens

Abendfilm (20.00 Uhr): Eine Nacht in Helsinki

Finnland 2020

Regie: Mika Kaurismäki

Im Mai 2020 ist ganz Finnland im Lockdown. Heiki darf seine Bar nicht öffnen, er ist (scheinbar) nur zum Aufräumen dort. Doch als der Stammgast Risto nach einer langen, niederschmetternden Krankenhausschicht um einen Drink bittet, weist er ihn nicht ab. Dann begeht ein weiterer Mann Einlass: Juhani. Er müsse dringend sein Handy aufladen, um mit seiner Tochter zu telefonieren, die auf der Entbindungsstation liege. Doch diese Geschichte stimmt nicht, wie Hekko und Risto kurz darauf entgeistert feststellen …

Aus dem kurzen Zusammentreffen wird eine lange Nacht voller Bekenntnisse, Geständnisse und Reflektionen über die Dinge des Lebens – die Zungen gelockert von einigen Gläsern Wein. Die drei Männer stehen vor höchst unterschiedlichen Problemen, doch die äußeren Umstände geben ihnen einen gemeinsamen Nenner: Sie wollen etwas trinken und reden, Dinge vergessen und loswerden.

Womöglich liegt es am improvisierten Charakter des Projekts – es gab kein offizielles Drehbuch - , dass die Geschichten so alltäglich sind. Gerade das macht sie auf unerwartete Weise berührend, denn wie so viele Menschen werden die drei durch die Stille des Lockdowns zu einem Nachdenken übe die kleinen und ganz persönlichen Dinge gebracht.