Acoustic-Folk mit Haley Reardon (USA)

Hayley Reardon war im Dezember 2021 für ein Konzert im club w71 angekündigt, das coronabedingt abgesagt werden musste. Es freut uns sehr, dieses Konzert mit der beeindruckenden jungen Musikerin nun nachholen zu können.

Hayley Reardon braucht nicht viel, um viel zu bewegen. Um genau zu sein nur 3 Dinge: Ihre Stimme, ihre Gitarre und ihr innerstes Selbst. Reardon ist erst Mitte zwanzig, macht aber schon seit über zehn Jahren Musik und stand bereits mit diversen Folk- und Country- Größen der USA auf der Bühne. Mit einer riesigen Portion Talent & Soul und den richtigen Songs im Gepäck, haucht Hayley ihren Hörer*innen wunderbare Melodien ins Ohr, die beeindrucken und berühren. Wer sie singen hört, ist erst einmal verblüfft. Wie passt so eine raue, herbe Stimme in eine so kleine, zierliche Frau? Wenn sie spricht, klingt sie fast mädchenhaft und schüchtern, aber beim Singen ändert sich plötzlich Alles. Besonders beeindruckt die Reduktion ihrer Songs auf das Pure und Unverfälschte. Kein großes Effekt-Feuerwerk, kein schrilles Outfit oder sonstige Störfaktoren – einfach ehrliche und handgemachte Musik. (MR)

„…ihre neue Single "Child of a Giver", eine zarte, elegische Nummer mit einer Instrumentierung, die wenige, aber wuchtige Akzente setzt. Immer wieder verhallt die Fülle der Klänge, man lauscht ihnen nach; dann öffnet sich eine weite Stille wie eine leere Bühne, die Hayley Reardons glasklarer Stimme Raum gibt. Der Hauch von Soul, der dabei immer mitschwingt, sorgt für Gänsehautmomente der schönsten Art.“ (Süddt. Zeitung)