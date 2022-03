Konzert: Jeb Loy Nichols „June is short, July is long“

Unter der Woche machen wir nur Künstler, die uns sehr am Herzen liegen. Wie Jeb Loy Nichols! Im Herbst 2019 hatten wir Simon Joyner zu Gast, nun kommt Jeb Loy Nichols, einer der ganz großen Singer/Songwriter unserer Tage. Townes van Zandt über ihn: „I like him very much. He’s very special. He’s singing with a voice I never heard before.“

Jeb Loys Stimme ist tatsächlich einzigartig. Wie er singt, ist sehr anrührend, auch wenn er Texte singt wie „To be rich should be a crime“. Seine Songs haben oft etwas von einer Septemberstimmung: das verhaltene Glück später Sommertage, Sehnsucht mit einem Schuss Melancholie, perfekt ausbalanciert zwischen sich treiben lassen und Inne halten. In seiner Musik mischen sich Country, Folk, Reggae und jede Menge Soul auf ganz eigene Weise.

Die etwas Älteren unter uns werden diese Stimme kennen: Jeb Loy Nichols war Sänger, Gitarrist und Komponist der Fellow Travellers, eine unserer Lieblingsbands Anfang der 90er. Dass Jeb Loy Nichols nun endlich in den club w71 kommt, verdanken wir Karl Bruckmaier (Danke, Karl!), bei dem er zu einem Loungekonzert im Bayerischen Rundfunk zu Gast war. (Ausschnitte daraus gibt´s auf youtube, br nachtmix eingeben.)

Jeb Loy Nichols kommt auf Tour im Duo mit Clovis Phillips. Wieder mal gilt: Auch wenn es diesmal ein Mittwoch ist: Auf keinen Fall verpassen!