Am Donnerstag, 12. Mai, kommt das Kinomobil wieder in die Stadthalle.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Bürgernetzwerk Buchen in Kooperation mit der Filmförderung und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg.

Gezeigt wird um 16 Uhr der Film „Träume sind wie wilde Tiger“. In der Geschichte geht es um Ranji, dessen größter Traum es ist, in einem Bollywoodfilm aufzutreten. Doch als seine Eltern mit ihm nach Deutschland auswandern, glaubt er diesen Traum in weiter Ferne. Als sich ihm die Chance eines Castings bietet, will er alles tun, um teilnehmen zu können.

Der farbenfrohe Kinderfilm entführt mit viel Fantasie, wunderbaren Darsteller*innen und jeder Menge Musik in die traumhafte Welt der Bollywood-Filme.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der jeweils gültigen Coronaregeln statt.