Kinotreff 50 Plus

Der Stadtseniorenrat Waiblingen und der Traumpalast laden zur Kooperationsveranstaltungsserie „Kinotreff 50plus“ ein. Einmal im Monat steht an einem Dienstagnachmittag ein ausgewählter Kinofilm auf dem Programm, um schöne Stunden im Kino zu verbringen. Bevor der Film um 16:00 Uhr startet, besteht die Möglichkeit, im Foyer ab 15:00 Uhr bei Kaffee und Kuchen sich auf den Film einstimmen zu lassen oder einfach nur einen kleinen Plausch mit anderen Kinofans zu halten. Der nächste Film „Der Fall Collini“ wird am 10. September 2019 im Kino Traumpalast, Bahnhofstraße 50-52, gezeigt.

Filmbeschreibung "Der Fall Collini" (von 2019):

Der mittlerweile pensionierte Gastarbeiter Fabrizio Collini (Franco Nero) hat sich in den 30 Jahren, in denen er schon in Deutschland lebt, nie etwas zu Schulden kommen lassen. Bis zu dem Tag, an dem er scheinbar ohne Grund den angesehenen Industriellen Hans Mayer ermordet. Wie es dazu kam, wird sein Pflichtverteidiger Caspar Leinen (Elyas M’Barek) bald erfahren. Dass Caspar das Opfer nicht nur kannte, sondern dieser für ihn sogar wie ein Vater war, macht den Fall Collini für den jungen Anwalt nur noch schwieriger.