Kinotreff 50plus: "Die Verführten

Der Stadtseniorenrat Waiblingen und der Traumpalast starten mit der Veranstaltungsreihe „Kinotreff 50plus“ eine neue Kooperation. Einmal im Monat steht an einem Dienstagnachmittag ein ausgewählter Kinofilm auf dem Programm, um schöne Stunden im Kino zu verbringen. Bevor der Film um 16:00 Uhr startet, besteht die Möglichkeit, im Foyer ab 15:00 Uhr bei Kaffee und Kuchen sich auf den Film einstimmen zu lassen oder einfach nur einen kleinen Plausch mit anderen Kinofans zu halten. Der erste Film „Der Junge muss an die frische Luft“ wird am 08.Januar 2019 im Kino Traumpalast, Bahnhofstraße 50-52, gezeigt.

Filmbeschreibung "Die Verführten":

Im Jahr 1864 herrscht Bürgerkrieg in Amerika. In der Mädchenschule von Schulleiterin Martha Farnsworth (Nicole Kidman) sind nur noch fünf Mädchen. Als in unmittelbarer Nähe der verletzte Soldat John McBurney (Colin Farrell) entdeckt und zur Pflege in die Schule gebracht wird, gerät das geregelte Leben der Frauen durch seine Anwesenheit aus den Fugen. Schon nach kurzer Zeit erliegen sie dem Charme des Soldaten und Eifersucht und Intrigen vergiften das Zusammenleben. Es beginnt ein gefährliches Spiel, das Opfer auf beiden Seiten fordert.