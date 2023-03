"Schmetterlinge im Ohr"

Französische Romantikkomödie über einen ignoranten Geschichtslehrer, der lernen muss, mit seinem schlechter werdenden Gehör zu leben.

Kinotreff 50plus mit Kaffee und Kuchen ab 15:00 Uhr! Film beginnt um 16:00 Uhr.

Veranstaltungsort: Kino Traumpalast Waiblingen, Bahnhofstraße 50-52

Veranstalter:

Stadtseniorenrat Waiblingen in Kooperation mit dem Traumpalast

Im Traumpalast Waiblingen ist im Rahmen der Kooperation des Stadtseniorenrates Waiblingen Kinotreff 50plus bei Kaffee und Kuchen. Ab 15:00 Uhr kann man sich im Foyer auf den Film einstimmen lassen oder einfach nur einen kleinen Plausch mit anderen Kinofans halten. Der Film startet um 16:00 Uhr.

Der attraktive 50-jährige Geschichtslehrer Antoine (Pascal Elbé) versucht die Zeichen des Älterwerdens zu ignorieren. Doch nach und nach verliert er sein Gehör und zieht sich immer mehr von der Welt zurück. Seine mangelnde Fähigkeit zu Hören ist auch für sein Umfeld schwierig, so fühlen sich seine Kollegen sowie Schüler unverstanden und seine Geliebte wirft ihm fehlendes Einfühlungsvermögen vor. Erst die Begegnung mit seiner neuen Nachbarin Claire (Sandrine Kiberlain) und ihrer gehörlosen Tochter holt Antoine aus seiner selbstgewählten Abkapselung. Es scheint so, als wären Claire und Antoine genau das, was sie jeweils brauchen, um dem Leben wieder einen Sinn zu geben.