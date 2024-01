Kinotreff 50plus: "Weisst Du noch"

Im Traumpalast Waiblingen, Bahnhofstraße 50 – 52, findet im Rahmen der Kooperation mit dem Stadtseniorenrat Waiblingen der „Kinotreff 50plus“ bei Kaffee und Kuchen statt. Ab 15.00 Uhr können sich Besucherinnen und Besucher im Foyer auf den Film „My Big Fat Greek Wedding 3 - Familientreffen“ einstimmen lassen oder einfach nur einen kleinen Plausch mit anderen Kinofans halten. Der Film beginnt um 16.00 Uhr.

Bei Marianne (Senta Berger) und Günter (Günther Maria Halmer) sprühen schon lange keine Funken mehr. Nach über 50 Jahren Ehe hat sich Routine und Langeweile in den Alltag eingeschlichen. Auch die Kinder sind mittlerweile aus dem Haus und die beiden Rentner scheinen zunehmend vergesslicher zu werden. So wundert es Marianne auch nicht unbedingt, als Günter ihren Hochzeitstag vergisst. Doch ihr Gatte hat ein Ass im Ärmel: Von einem Freund hat er eine völlig neue Pille besorgt, die sämtliche Erinnerungen zurückbringen soll. Tatsächlich ist nach der Einnahme des Wundermittels alles wieder da und das Ehepaar tritt gemeinsam eine Reise durch ihre Erinnerungen an und erlebt nochmals die Höhen und Tiefen ihres Lebens. Doch was passiert, wenn die Pille aufhört zu wirken und der Rausch nachlässt?

Kinotreff 50plus mit Kaffee und Kuchen ab 15:00 Uhr! Film beginnt um 16:00 Uhr.

Veranstaltungsort: Kino Traumpalast Waiblingen, Bahnhofstraße 50-52