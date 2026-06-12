Schlagloch, Liebe und Dorfehre: Bleibt die Kirche im Dorf?

Der Kulturverein Schloss Laubach bringt mit der Erfolgskomödie „Die Kirche bleibt im Dorf“ die geballte Leidenschaft auf die Bretter der Freilichtbühne am Eiskeller in Abtsgmünd-Hohenstadt

Abtsgmünd-Hohenstadt.

Was passiert, wenn sich zwei verfeindete Dörfer – Oberrieslingen und Unterrieslingen – eine gemeinsame Kirche und einen Friedhof teilen müssen? Es ist der perfekte Nährboden für eine aberwitzige Fehde, die nicht selten an eine schwäbische Version von „Romeo und Julia“ erinnert. Als plötzlich ein Amerikaner auftaucht, der die Kirche kaufen will, gerät die Dorfidylle endgültig aus den Fugen.

Die turbulente Komödie nach dem Drehbuch von Ulrike Grote und der Bühnenfassung von Matthias Göttfert wird unter der Regie von Alice Katharina Schmidt zum mitreißenden Theatervergnügen. Hier verbinden sich schräge Charaktere, pointierte Dialoge und eine gehörige Portion Lokalkolorit mit zünftiger Musik. Freuen Sie sich auf einen launigen Sommerabend, bei dem die Frage im Raum steht: Bleibt die Kirche im Dorf?

Sichern Sie sich Ihre Tickets und seien Sie live dabei, wenn die Fetzen fliegen, gelacht wird und am Ende nichts mehr so unverrückbar ist, wie es schien.

Aktuellste Infos immer hier: https://www.kulturverein-schloss-laubach.de