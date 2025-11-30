Kirche Kunterbunt - by Heilbronn-mittendrin

Eine mehrgenerationales, familienfreundliches Gottesdienstangebot mit Kreativstationen und anschließendem Mittagessen.

Für alle die Kirche gerne auch mal anders erleben möchten. Wir treffen uns über den Winter auf dem Gaffenberg, ansonsten bleibt alles so, wie es sich bewährt hat: Fröhliche Lieder, ein kurzer Impuls, viele unterschiedliche Stationen um das Thema zu entdecken, ein gemeinsames Mittagessen und viel Zeit um den Glauben fröhlich miteinander zu leben. Kirche eben ganz anders, Kirche mit und für Menschen von Heute und ihre Bedürfnisse. Du bist herzlich Willkommen.

Weitere Infos auf hn-mittendrin.de