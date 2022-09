Kirche um Sieben "Energiewende - jetzt!"

Kirche um 7 ist ein alternatives Gottesdienstangebot am Sonntagabend um 19:00 Uhr in der Michaelskirche in Waiblingen. An vier Sonntagen im Jahr geben wir Impulse zu aktuellen gesellschaftlichen oder Lebens-Themen, begleitet von passender Live-Musik.

Angesichts der Bedrohung durch den Klimawandel referiert am 23. Oktober Uwe Schelling, Energieberater aus Korb, über das Thema "Energiewende - jetzt!"

Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Simon-Jonathan Groß, Klarinette, und Stephan Lenz am Piano.