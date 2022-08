Kirchenführung mit Orgelmusik

Thema: "Farben, Formen und Figuren"

In der Bönnigheimer Cyriakuskirche haben sich von der spätgotischen Ausstattung, als einziges Beispiel in Württemberg, Lettner und Hochaltar erhalten. Der Ölberg hat eine interessante Geschichte und ein Bild von der Schmotzerin zeigt sie mit ihren 53 Kindern. Grabmäler sind Zeugnisse der Stadtgeschichte und die älteste Darstellung eines Schnapstrinkers, ist ebenfalls zu sehen. Die spirituellen Kirchenführungen mit Gerhard Zimmer beleuchten vor allem die geistigen, geistlichen und künstlerischen Aspekte der reichen Ausstattung in der Cyriakuskirche. Die zum jeweiligen Thema ausgewählte Orgelmusik unterstreicht den Kunstgenuss.

Die Führung ist kostenlos.

Anmeldung erforderlich:

Touristinformation Bönnigheim, Tel. 07143/273-151, tourist-info@boennigheim.de