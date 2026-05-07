Am Sonntag, den 05. Juli 2026 findet das nächste Rosengartenkonzert im Rathausinnenhof statt.

Florian Schmidt-Bartha wird gemeinsam mit den renommierten Musikerinnen und Musikern Vlad Popescu (Violine), Aliya Vodovozova (Flöte), Žilvinas Brazauskas (Klarinette) sowie Roxana Cîrciu und Andrei Gologan (Klavier) auftreten.

Wir freuen uns schon heute darauf, Sie am 05. Juli 2026 erneut zu unserem beliebten „Konzert zum Sonnenuntergang am Rosengarten“ in Boxberg begrüßen zu dürfen.