Kirchenmusik: PAOLO ORENI

Der international gefeierte Konzertorganist Paolo Oreni aus Italien ist wieder in der Stiftskirche in Feuchtwangen zu Gast.

Der von der Süddeutschen Zeitung als "Künstler, ein Wunder an Fähigkeit mit phänomenaler Präzision, die noch immer ihresgleichen sucht" beschrieben, wurde 1979 geboren und begann bereits mit 11 Jahren bei Giovanni Walter Zaramella Orgel zu studieren. Nach dem Abschluss seiner Studien am Nationalkonservatorium in Luxemburg gewann er dort 2002 den ersten Preis im internationalen Wettbewerb "Prix Interrégional-Diplôme de Concert", einem angesehenen mitteleuropäischen Diplom. Besonders prägend war die Begegnung mit Jean Guillou, bei dem er an mehreren Meisterklassen in Zürich und Paris teilnahm.

Paolo Oreni wird in diesem Konzert auf freie, improvisatorische Weise den Stummfilm La vie et la passion du Jésu Christ aus dem Jahr 1903 musikalisch untermalen.