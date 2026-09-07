Liebe Freunde der Musik, schon heute lade ich Sie herzlich ein zu unserem diesjährigen „Kirchheimer Klassik Konzert“.

Seit 2007 begeistert unsere Konzertreihe im Zweijahresrhythmus Musikliebhaber aus Kirchheim und weit darüber hinaus. Mein besonderer Dank gilt daher unseren treuen Sponsoren, die diese Konzertreihe seit vielen Jahren ermöglichen und damit das kulturelle Leben in Kirchheim bereichern.

Im Mittelpunkt stehen Antonio Vivaldis weltberühmte „Vier Jahreszeiten“ – ein Meisterwerk voller Leidenschaft, Dynamik und musikalischer Farben, meisterhaft interpretiert von Star-Solist Piotr Pławner & seinem herausragenden Quartett. Freuen Sie sich mit mir auf eine faszinierende musikalische Reise. Ein stimmungsvoller Konzertabend erwartet Sie, umrahmt von erlesenen Weinen, feinem Gebäck und anregenden Begegnungen, die den Abend zu einem besonderen Erlebnis machen.

Da unsere Konzerte erfahrungsgemäß frühzeitig ausverkauft sind, empfehle ich Ihnen, sich Ihre Eintrittskarten rechtzeitig zu sichern. Karten können bei mir bestellt und an der Abendkasse abgeholt werden bzw. sind im Rathaus Kirchheim (8-12 Uhr) sowie bei Feinkost Katarini‘s (ehemals Dorfladen) erhältlich.

Da mir klassische Musik besonders am Herzen liegt, möchte ich vor allem jungen Menschen den Zugang zu dieser wunderbaren Musik ermöglichen. Laden Sie junge Menschen ein und helfen Sie mit, klassische Musik lebendig zu halten!

Ich freue mich sehr darauf, Sie am 24. Oktober zu einem besonderen und unvergesslichen Konzertabend begrüßen zu dürfen.

Ihre Azar Schramm und das KUKUK-Team