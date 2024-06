Eine schönere Kulisse für den Radsport gibt es nicht“, sagt Radprofi und Co-Initiator Jannik Steimle. Kirchheim hat sein Radrennen zurück und die Kirchheimer haben es mit offenen Armen empfangen – und so findet auch in diesem Jahr wieder die Kirchheimer Radsportnacht im Herzen der Altstadt statt. Beim Hauptrennen (Start um 19 Uhr) sind neben hochklassigen Amateurfahrern auch World-Tour-Profis am Start.

Im Vorfeld des Hauptrennens findet das Benefizrennen zugunsten des Aktionsbündnisses „Starkes Kirchheim“ statt, bei dem Jedermann für den guten Zweck auf der Rennstrecke fahren kann.

Ab dem Nachmittag bis in den späten Abend ist rund um den Marktplatz auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.