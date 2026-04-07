Kirchheimer Radsportnacht im Herzen der Altstadt.

Eine schönere Kulisse für den Radsport gibt es nicht“, sagt Radprofi und Co-Initiator Jannik Steimle. Und so findet auch in diesem Jahr wieder die Kirchheimer Radsportnacht im Herzen der Altstadt statt. Nach einem umfangreichen Nachmittagsprogramm startet das Hauptrennen um 19 Uhr. Ab dem Nachmittag bis in den späten Abend ist rund um den Marktplatz auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt.