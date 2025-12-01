Kirchheimer Silvesterlauf

Im Jahr 1981 wurde der Sil­vester­lauf Kirch­heim von 8 wack­eren Läufern ins Leben gerufen.

Zwis­chen­zeitlich ste­hen jew­eils am let­zten Tag des Jahres hun­derte Teilnehmer/​innen am Start und machen sich auf den Weg vom Kirch­heimer Rathaus auf die Burg Teck und wieder zurück. Gut trainierte Läufer/​innen bewälti­gen diese Strecke über ca. 18 km mit 464 Höhen­metern (!!) im Zeitrah­men von ca. zwei Stun­den. Organ­isiert wird dieses Event vom Lauftr­eff Kirch­heim.

Die Strecke: Rathaus – Fußgängerzone-​Marktstraße /​Über­querung Alleen­str. /​Det­tinger Str. /​Gais­er­platz /​Det­tinger Str. /​Det­tin­gen /​Guck­en­rain /​Ho-​Chi-​Minh-​Pfad /​Park­platz Hörnle zur Teck und auf gle­ichem Weg zurück. Aus­geschildert und markiert.

Länge: 17,84 km /​Starthöhe: 314 üNN /​höch­ster Punkt: 773 üNN /​max. Stei­gung: 20,3% /​Summe der Stei­gun­gen: 459 m