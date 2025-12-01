Kirchheimer Silvesterlauf

Im Jahr 1981 wurde der Silvesterlauf Kirchheim von 8 wackeren Läufern ins Leben gerufen.
Zwischenzeitlich stehen jeweils am letzten Tag des Jahres hunderte Teilnehmer/innen am Start und machen sich auf den Weg vom Kirchheimer Rathaus auf die Burg Teck und wieder zurück. Gut trainierte Läufer/innen bewältigen diese Strecke über ca. 18 km mit 464 Höhenmetern (!!) im Zeitrahmen von ca. zwei Stunden. Organisiert wird dieses Event vom Lauftreff Kirchheim.
Die Strecke: Rathaus – Fußgängerzone-Marktstraße /Überquerung Alleenstr. /Dettinger Str. /Gaiserplatz /Dettinger Str. /Dettingen /Guckenrain /Ho-Chi-Minh-Pfad /Parkplatz Hörnle zur Teck und auf gleichem Weg zurück. Ausgeschildert und markiert.
Länge: 17,84 km /Starthöhe: 314 üNN /höchster Punkt: 773 üNN /max. Steigung: 20,3% /Summe der Steigungen: 459 m