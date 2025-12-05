Kirchheimer Weihnachtsmarkt

Funkelnde Lichter, ein duftendes Heißgetränk, gebrannte Mandeln und Weihnachtsmarkt – für viele gehört das zur Vorweihnachtszeit. In Kirchheim unter Teck gibt es auch 2025 wieder einiges zu entdecken.

Vom 5. bis 21. Dezember 2025 lädt die Marktstraße, die in diesem Jahr aufgrund der Sanierungsarbeiten am Kornhaus als Veranstaltungsort dient, zu einem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt ein. Dort erwarten die Besucherinnen und Besucher regionale Handwerkskunst, kulinarische Spezialitäten und familienfreundliche Angebote. Ein festlich geschmückter, fünf Meter hoher Weihnachtsbaum sowie stimmungsvolle Beleuchtung sorgen für eine besondere Atmosphäre.