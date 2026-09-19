Kirchweih-Café & Kunstausstellung in Ottenhofen

Lust auf ein gemütliches Beisammensein, süße Leckereien und eine gehörige Portion Kreativität zur Kirchweih? Dann haben wir am Kirchweih-Sonntag das perfekte Ziel für Ihren Nachmittagsausflug!

Familie Kuboth lädt Sie herzlich zum Kirchweih-Café mit integrierter Kunstausstellung ins Szenestübla nach Ottenhofen ein.

Was gibt es Schöneres, als den Festsonntag bei einer Tasse frischem Kaffee und traditionellen, selbstgebackenen Kirchweih-Küchle zu verbringen? Nutzen Sie die Gelegenheit, um in gemütlicher Atmosphäre durch die liebevoll gestaltete Kunstausstellung zu schlendern, sich auszutauschen und einfach eine gute Zeit zu haben.

Ob Jung oder Alt, Einheimische oder Gäste von außerhalb – jeder ist herzlich willkommen!