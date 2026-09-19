Ausstellung „Farbenspiele“ im Szenestübla/Lindenhof

Die Welt ist bunt – und wir bringen diese Farben nach Marktbergel!

Seit vielen Jahren widmen sich die Künstlerinnen und Künstler der kreativen Arbeit mit Pastellkreide. Nun laden sie herzlich dazu ein, einen exklusiven und liebevoll zusammengestellten Ausschnitt ihres kreativen Schaffens zu bewundern.

Unter dem Dreiklang Begegnung, Austausch und Kaffee erwartet Sie ein inspirierender Nachmittag für die ganze Familie – von Jung bis Alt. Kommen Sie vorbei, schlendern Sie durch die Ausstellung, genießen Sie eine Tasse Kaffee und kommen Sie mit den kreativen Köpfen hinter den Bildern ins Gespräch.

Auf einen Blick:

Wann: Sonntag, 25. Oktober 2026

Uhrzeit: 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Wo: Szenestübla / Lindenhof, Marktbergel

Was erwartet Sie: Beeindruckende Pastellkreide-Kunstwerke, nette Gespräche bei Kaffee und eine gemütliche Atmosphäre.

Der Eintritt ist frei. Die Künstler freuen sich auf Ihren Besuch und einen bunten Sonntagnachmittag!