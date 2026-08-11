Alle Tage ist kein Sonntag - Lesung aus dem Buch von Charlotte Hofmann-Hege

Die Geschichte von Rudolf Schock und der Bonfelder Schlossmagd Lina Brand.
Lesung aus dem Buch von Charlotte Hofmann-Hege.
Es werden lesen: Brita Hofmann und Martina Hofmann-Becker (Töchter von Charlotte Hofmann-Hege)
Musikalische Umrahmung mit Liedern von Kammersänger Rudolf Schock, gesungen von Holger Ries.
Die Begleitung an Piano und Orgel übernimmt Werner Freiberger.
Freuen Sie sich, auf einen spannenden Abend mit anschließendem Ständerderling.
Info
Ev. Kirche Bonfeld Biberacher Str. 3, 74906 Bad Rappenau
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