Mehr Lametta geht doch - blacksheep trifft Remain

„Mehr Lametta geht doch“ heißt die blacksheep Veranstaltung am Samstag, 28.11.2026, in der Bonfelder Margarethenkirche.

Zu Gast ist in diesem Jahr der Frauenchor Remain. blacksheep Mitglieder lesen wieder humorvolle Texte und Gedichte. Es gibt wieder einen Stand vor der Kirche, an dem wir ein paar Leckereien und jahreszeitlich typische Getränke anbieten.

Wer kennt sie nicht, die humorvollen Geschichten zur Weihnachtszeit, die man sich im lauschigen Wohnzimmer gegenseitig vorliest? Und die gut tun. Nicht nur, weil man dazu ein Gläschen Glühwein trinkt und ein paar Guatsle nascht.

Die Kulturinitiative blacksheep präsentiert am Samstag, 28.11., ab 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Bonfeld eine musikalische Lesung, in der Besinnliches und Humorvolles Platz hat. Der Titel: „Mehr Lametta geht doch“.

blacksheep Mitglieder lesen Gedichte und Geschichten prominenter Autoren – und der Chor Remain sorgt mit jahreszeitlich passenden Liedern für ganz besondere musikalische Momente. In der Pause und nach der Veranstaltung bieten wir Glühwein, Punsch, Wurst vom Grill und etwas Vegetarisches an. Wir freuen uns auf Euer Kommen.