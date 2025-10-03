Eppinger Kirchweih mit verkaufsoffenem Sonntag

Eppingen feiert vom 3. bis 7. Oktober die traditionelle Kirchweih.

Im Mittelpunkt der traditionellen Eppinger Kirchweih steht der 42. verkaufsoffene Kirchweihsonntag am 5. Oktober. Veranstalter sind die Stadt Eppingen sowie der Handels- und Gewerbeverein. Zahlreiche Geschäfte in der Fachwerkstadt haben am Sonntag von 13.00 – 18.00 Uhr geöffnet und bieten verlockende Angebote sowie interessante Aktionen an. Aussteller runden das umfangreiche Kirchweih-Angebot ab. Die Innenstadt ist an diesem Tag für den Verkehr gesperrt und bietet somit das Flair einer Fußgängerzone. Verkaufsoffener Sonntag heißt für Eppingen auch Straßenfest, Musikunterhaltung, Auto- und Zweiradschau, Kunst und Kultur, Museumsausstellungen und vieles mehr.