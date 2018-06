Kirchweih kann eine jahrhundertelange Tradition aufweisen. Seit 2013 beginnt die Festivität mit dem Aufstellen eines „Kerwa Baums", gefolgt von dem Kirchweihumzug auf die Hofwiese und dem obligatorischen Bieranstich im Kirchweih-Festzelt.

Das Fest erstreckt sich über sechs Tage und bietet vielen Stimmungsbands die Möglichkeit den Besuchern musikalisch kräftig einzuheizen. Der krönende Abschluss der Ansbacher Kirchweih, ein Brillant-Feuerwerk am Mittwochabend, trifft jedes Jahr wieder auf Begeisterung. Sehenswert ist zudem der größte Festzug in der Region, an dem sich zahlreiche Vereine, Verbände und Interessengemeinschaften ehrenamtlich beteiligen.