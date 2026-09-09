Der Schützenverein Hohenmemmingen veranstaltet in diesem Jahr wieder sein traditionelles Kirchweihessen mit Hammel, Bock, Schweinebraten und Bratwürsten .
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Schützenhaus SV Hohenmemmingen 89537 Giengen an der Brenz
Freizeit & Erholung
Schützenhaus SV Hohenmemmingen 89537 Giengen an der Brenz
Der Schützenverein Hohenmemmingen veranstaltet in diesem Jahr wieder sein traditionelles Kirchweihessen mit Hammel, Bock, Schweinebraten und Bratwürsten .
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