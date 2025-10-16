Kirchweihmarkt - Krämermarkt

Kirchweihmarkt, der traditionelle Krämermarkt in der historischen Innenstadt.

Rund 100 Händler präsentieren von Donnerstag bis Sonntag auf dem Marktplatz, Johannisplatz und der Bocksgasse ein bunt gemischtes und reichhaltiges Warenangebot.

Von Haushaltswaren und Spielwaren, modischen Accessoires, Lederwaren, Textilien, bis hin zu leckeren Süßigkeiten und Imbissgerichten wird alles geboten, was zum Repertoire des traditionellen Gmünder Kirchweihmarktes gehört.

Der Kirchweihmarkt ist von Donnerstag bis Samstag ab 09.00 Uhr und am Sonntag ab 11.00 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist zudem verkaufsoffener Sonntag, die Ladengeschäfte haben von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.