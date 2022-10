kirschkern Compes & Co.: Das NEINhorn

Die Familie Einhorn lebt sorglos im Land der Träume.

Nur das Jüngste hat keine Lust auf Dauer-Gute-Laune und Zuckerwatten-Unterhaltungsprogramm. Es sagt immer nur „Nein!“, sodass man es schließlich das NEINhorn nennt. Trotz aller Versuche der Einhörner, es mit noch mehr Spiel und Spaß glücklich zu machen, läuft es eines Tages weg!

Auf seinem Weg nach Nirgends lernt es den WASbär und den NAhUND kennen, zwei grantige Typen, die es ihm nicht leicht machen. Gerade deshalb werden sie Freunde und befreien widerwillig die trotzige KönigsDOCHter. Gemeinsam können die vier nach Herzenslust so sein, wie sie möchten: ziellos, bockig, launisch und bisweilen auch sehr freundlich.

Das Bilderbuch von Marc-Uwe Kling taucht mitten hinein in die Gefühlswelt der Kinder, in Reimen und mit viel Sprachwitz geschrieben. Mittlerweile gibt es die Geschichte auf CD, als Kartenspiel, Tonie und nun auch als Theaterstück mit viel Musik. Sabine Dahlhaus und Monika Els vom Hamburger Theater kirschkern Compes & Co. verwandeln die Bühne in null Komma nix in das Land der Träume. Nein! Doch! Kommt und schaut selbst!

Für alle EIN- und NEINhörner ab 5 Jahren