Heinrich del Core beim Kirwe-Kult in Pfaffenhofen.

Der Kartenverkauf für unseren Kirwe-Kult mit dem bekannten Comedian Heinrich del Core, ist erfolgreich gestartet. Sichern Sie sich Ihre Karten für das einzigartige "Preview - seines neuen Programms" . Sie können die Karten zum Preis von 30 Euro (zzgl. Gebühren) wie bisher beim Rathaus in Pfaffenhofen oder direkt online über Eventim erwerben. Hinweis, der unterschiedliche Kartenpreis liegt an den Gebühren von Eventim. In diesem Jahr gibt es nur eine Getränkebewirtung.