KISPÁL ÉS A BORZ: Etetés 2025

Európa turnéra indul a Kispál és a Borz! Az elmúlt évtizedek nagyhatású alternatív zenekara 2022-ben jelentette be újjáalakulását. 2023-ban új lemezzel is jelentkeztek Beszorult mondat címmel, és dupla teltházzal tértek vissza Budapestre a Budapest Parkba. A 2024-es nagysikerű országos és nyugat-európai turnét egy nagyszabású arénakoncert követte: az MVM Dome-ban zárta az évet egy óriási házibulival a Kispál és a Borz.

A 2025-ös turnén - a zenekartól megszokott módon - a teljes életműből szemeznek dalokat. A közönségkedvencek mellett természetesen lesznek ritkábban játszott, csak erre a turnéra kidolgozott meglepetések is.

Az ETETÉS 2025 címet kapó koncertkörúton az elmúlt években megszokott felállásban játszik a zenekar:

➤ Lovasi András: ének, basszusgitár, akusztikus gitár

➤ Kispál András: gitár

➤ Dióssy D. Ákos: billentyűk

➤ Bajkai Ferenc: dob

➤ G. Szabó Hunor: dob, gitár

➤ Babcsán Bence: fúvósok