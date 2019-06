KISS: »End of the World Tour«

× Erweitern KISS

KISS ist für seine typisch legendären, atemberaubenden Auftritte bekannt und beweist seit Jahrzehnten, warum die Band zweifelsohne die kultigste Live-Show des Rock‘n‘Roll liefert.

Am 6. Juli spielt KISS auf der Rennbahn in Iffezheim.

Das Mitglied der Rock & Roll Hall of Fame mit weltweit über 100 Millionen verkauften Alben verkündete, dass diese Tour den Millionen von KISS-Army-Fans gewidmet sei. Nach einer legendären und geschichtsträchtigen 45-jährigen Karriere, die eine Ära von Rock‘n‘Roll- Ikonen einläutete, kündigte KISS an, dass die Band ihre allerletzte Tournee mit dem passenden Namen »End of the Road 2019« antreten wird. Die erste Ankündigung löste einen Internetsturm durch erwartungsvolle Fans aus, die sich erhofften, in ihrer Stadt ein finales KISS-Konzert besuchen zu können. Die Band veröffentlichte nun die ersten Termine und Städte in Nordamerika und gleichzeitig auch ihre internationalen Auftritte. Jetzt kommen die Kultrocker nach Deutschland.

Tickets: www.vaddi-concerts.de