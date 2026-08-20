30th Anniversary Tour – XXX Years On Fire

Die KISS FOREVER BAND wurde 1995 mit dem Ziel gegründet, gelegentlich zusammenzukommen und die Songs ihrer Lieblingsband, der legendären KISS, zu spielen. Von Jahr zu Jahr erhielt die Band immer mehr Einladungen zu Auftritten. Der Wendepunkt kam 1998, als sie die erste Chance auf eine Tournee in Deutschland bekam. Langsam wuchs die Band von vier bis fünf Shows pro Jahr auf 70-80 Shows pro Jahr in ganz Europa, darunter in Österreich, der Schweiz, Großbritannien, den Niederlanden, Italien, Spanien, Schweden, Finnland, Norwegen, Russland, Malta, der Tschechischen Republik, der Ukraine und auf den größten Festivals und in den größten Clubs Portugals.

Bis Dezember 2024 spielte die Band mehr als 1.500 Shows in 32 verschiedenen Ländern!

Das Konzertprogramm der Band reicht von den frühen Werken von KISS bis heute. Neben den Hits spielen sie auch einige Überraschungsnummern, ohne dass „Deuce“, „Rock and Roll All Nite“, „Crazy Nights“, „I Was Made for Lovin' You“, „Detroit Rock City“, „Lick It Up“, „Beth“ oder „War Machine“, „Hard Times“, „Parasite“ usw. verlangt werden.

Im Januar 2012 gewann die Band als einzige KISS-Tribute-Band aus Europa den offiziellen Titel „No.1 European KISS Tribute Band“ im Finale mit vier Bands in Las Vegas/USA, organisiert von „KISS Monster Mini Golf“. Mehr als 200 Bands aus aller Welt wollten ins Finale, aber nur vier hatten die Chance, nach Las Vegas zu fliegen, sodass die KISS FOREVER BAND neben zwei amerikanischen und einer australischen KISS-Tribute-Band dabei war.

Sie können sich zudem sehr glücklich schätzen, dass sie bei verschiedenen Veranstaltungen mit zwei KISS-Mitgliedern auftreten durften, 1998 und 2003 mit Eric Singer und 2015 mit Bruce Kulick!

Auch Länder, die viel weiter entfernt liegen, zeigen großes Interesse an der Band und ihrer „30th Anniversary Tour – XXX years on fire!“ im Jahr 2025/26. Es sieht so aus, als würden die Schweiz, Frankreich, Zypern, die Niederlande, Norwegen, die baltischen Länder, natürlich Deutschland und ganz Europa in diesen Jahren nicht ohne Konzerte der KISS FOREVER BAND auskommen.

Lasst uns die heißeste Band der Welt feiern!