Die Coverband wurde von Kiss persönlich in Las Vegas als beste Kiss Tribute Band Europas ausgezeichnet.

Die US-amerikanische Rockband KISS hat sich längst verewigt. Mit Hits wie „I Was Made for Lovin' You“ und über 100 Millionen verkauften Tonträgern zählt die Band, die den Rock revolutionierte, bis heute zu den erfolgreichsten Rockgruppen überhaupt.

Im Jahr 1995 gründeten vier namhafte ungarische Musiker eine Band, um die Songs von KISS, der Lieblingsband ihrer Kindheit, zu spielen und nannten sich KISS Forever Band. Nach drei Jahren kam das erste ausländische Konzert, bis dahin wurden die Kostüme und Stiefeln mit hohen Sohlen – natürlich originalgetreu – angefertigt, damit die Show komplett war. Danach trat die Band mit dem Drummer von KISS, Eric Singer, das erste Mal auf. Seiner Meinung nach war KISS Forever Band – sowohl was den Klang als auch ihr Aussehen betrifft – die beste authentische Band, mit der er bis dahin zusammengespielt hatte.

Im Januar 2012 trat KISS Forever Band gegen mehr als 200 Mitbewerber aus der ganzen Welt an. Die Fans und die Originalmitglieder von KISS wählten die ungarischen Musiker unter die besten Vier. Als einzige aus Europa stammende Band wurden sie mit dem Titel „No. 1 European KISS Tribute Band” ausgezeichnet.

Das Repertoire der KISS Forever Band umfasst das Gesamtwerk von KISS von 1973 bis heute (über 80 Songs). Angefangen bei den größten Hits über Songmaterial von Soloalben der Mitglieder, bis hin zu zahlreichen Überraschungsliedern, die auch KISS selbst LIVE nie spielte.

Damit geht ihr Erscheinungsbild und Repertoire weit über das einer KISS Coverband hinaus. Allein in den ersten 15 Jahren bestritt diese KISS Tribute Band mehr als 1000 Shows in 27 Ländern und liegt damit im weltweiten Vergleich über allen anderen KISS Cover- / Doubleshows und Tribute Bands.