Die „KISS Forever Band“ zelebriert 2025 ihr 30-jähriges Bandjubiläum.

Das Repertoire der Tribute-Band umfasst das Gesamtwerk von KISS von 1973 bis heute, -über 80 Songs angefangen bei den größten Hits über Songmaterial von Soloalben der Mitglieder bis hin zu zahlreichen Überraschungsliedern, die auch KISS im Original live nie spielten.

Seit 1995 tritt die KISS Forever Band mit originalgetreuem Outfit und Show auf. Unter anderem auch schon mit dem Drummer von KISS, Eric Singer. Seiner Meinung nach ist die KISS Forever Band - berücksichtigt man sowohl ihren Klang als auch ihr Aussehen - die beste und authentischste Tribute-Band, mit der er bislang zusammenspielte.

Die Band spielte bereits mehr als 1.000 Shows in über 30 verschiedenen Ländern und liegt damit im weltweiten Vergleich über allen anderen KISS Tribute Bands. Die Formation eröffnete bereits für Bands wie, The Sweet, Slade, Scorpions, Nazareth, Gotthard, Uriah Heep, Lordi und wurde im Januar 2012 unter mehr als 200 Mitbewerber aus der ganzen Welt von Fans und den Original-Mitgliedern von KISS unter die besten vier Tribute-Bands weltweit gewählt, sowie mit dem Titel „No. 1 European KISS Tribute Band” ausgezeichnet. Zum 20. Bühnenjubiläum im Oktober 2015 standen sie mit Bruce Kulick (ehemaliger Gitarrist von KISS) zusammen auf der Bühne.