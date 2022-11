Sie sind eine der außergewöhnlichsten Bands der Stunde: 2007 noch als Jugendliche gegründet, zählen KISSIN´DYNAMITE längst zu den erfolgreichsten deutschen Rockacts.

Auftritte auf den ganz großen internationalen Festivals wie Wacken, Summer Breeze, Alcatraz (Belgien) und NovaRock (Österreich, in TV Shows, darunter Bülent Ceylan/RTL und das ZDF Morgenmagazin, und eine Auszeichnung als „beste deutsche Band“ bei den Metal Hammer Awards – in ihrer Biografie steht innerhalb kürzester Zeit genau das, wovon viele nur träumen können. Diesen Winter sind die Musiker um Frontmann Hannes Braun auf Tournee zu erleben.

Den fünf Rockern von KISSIN´ DYNAMITE gelang in den letzten Jahren ein charakterstarker Spagat zwischen modernen Sounds und zeitgemäßen Hooks, zwischen Old School-Nostalgie und jenen klassisch-großen und ebenso zeitlosen Rock-Hymnen, die in uns die Erinnerung an ein Gänsehaut-Stadionkonzert aus den 80er Jahren weckt und die für die Ewigkeit geschaffen sind.

Die fünf Schwaben zelebrieren mit ihrer Musik die Quintessenz dessen, was Rockmusik in unseren Köpfen zu einem so großen, unvergesslichen Lebensgefühl macht und übersetzen es in eine zeitgemäße Sprache. Nicht das Neuerfinden der Rockmusik, sondern die Intensität und Seele, die man ihr verleiht ist es, was bei KISSIN´ DYNAMITE im Mittelpunkt steht.

Über 600 Liveshows in ganz Europa und Asien machen KISSIN´ DYNAMITE zu einer ebenso routinierten wie passionierten Bühnenband. Die kommenden Liveshows stehen ganz im Zeichen des neuen Albums „Not The End Of The Road“.

Produziert, aufgenommen und gemischt wurde es von Sänger Hannes Braun (Südland Music) selbst, der auch schon mit Bands wie Santiano, The Kelly Family, Versengold und Beyond The Black gearbeitet hat. Das Mastering erfolgte durch den Grammy-prämierten Produzenten Jacob Hansen in den Hansen Studios, der für seine Arbeit mit Bands wie Volbeat und vielen anderen bekannt ist.

Mit „Not The End Of The Road“ setzen KISSIN‘ DYNAMITE einen weiteren Meilenstein in ihrer erfolgreichen Diskografie, und machen zugleich eine Ansage: Diese Bandgeschichte wird noch sehr, sehr weit gehe