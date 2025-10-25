Back With A Bang! World Tour 2025

‚BACK WITH A BANG!‘ ist DAS richtungsweisende Rockalbum der Neuzeit - So urteilte der TV-Sender RTL II über das Nummer-Eins-Album der Stadionrocker KISSIN‘ DYNAMITE, welches mit einem buchstäblichen Knall an die Spitze der offiziellen deutschen Albumcharts schoss! Die hieraus veröffentlichte Hit-Single ‚RAISE YOUR GLASS‘ wurde in der Kategorie ‚Best Rock Performance‘ sogar für die US-amerikanischen Grammy Awards in Betracht gezogen! Es ist insofern nicht verwunderlich, dass auch die gleichnamige Welttournee mit ihren energiegetriebenen Liveshows, die zehntausenden Besucher in den ausverkauften Hallen bis zur Ekstase begeisterte. Der Begriff ‚Show‘ ist hier übrigens ebenso wörtlich zu nehmen: KISSIN‘ DYNAMITE versprechen unvergessliche Erinnerungen und eine Nacht voller echter Emotionen!

Nun folgt der zweite Teil der Tour mit Stops in den USA und Brasilien, aber auch hierzulande werden die Rocker wieder zu sehen sein. Der Ticketkauf ist für jeden Rockenthusiasten ein MUSS! So viel sei jedoch an dieser Stelle gesagt: Die Plätze sind begehrt. Wer sich dieses Spektakel im Herbst 2025 also nicht entgehen lassen will, muss sich beeilen, bevor die Eintrittskarten restlos vergriffen sind.