Die 2000er haben angerufen und sie wollen Christina zurück.

Bei “Kiste Goes Christina Aguilera” feiern wir die größten Pop-Banger einer echten Legende: Von „Genie in a Bottle“ bis „Lady Marmalade“ – dieser Abend wird laut, bunt und vollgepackt mit Ohrwürmern. Also packt euch Glitzer auf die Augen und ab auf die Tanzfläche.

Hinter den Kulissen: Valentin Koch und Klemens Fregin verbindet eine lange musikalische Freundschaft. Seit 2016 stehen sie in verschiedenen Besetzungen gemeinsam auf der Bühne. Mit “Kiste Goes” haben sie ihre eigene Konzertreihe ins Leben gerufen, in der sie sich mit wechselnden Gästen den großen Artists dieser Welt widmen.

Kommt vorbei und feiert mit uns!

Jil Pappert - Vocals

Valentin Koch - Gitarre

Andreas Skandy - Keys

Tobias Fritzen - Bass

Klemens Fregin - Drums