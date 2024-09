KIT ARMSTRONG & LE CONCERT OLYMPIQUE

Johann Sebastian Bach

Präludium und Fuge B-Dur BWV 890

Ludwig van Beethoven

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 B-Dur op. 19

Klaviersonate Nr. 8 c-Moll op. 13 »Pathétique«

Sinfonie Nr. 1 C-Dur op. 21

Kit Armstrong Klavier

Le Concert Olympique

Jan Caeyers Dirigent

Das ist mehr als ein Paukenschlag! »Beethoven27« heißt das mehrjährige, den Globus umspannende Projekt, das 27 Schlüsselwerke Beethovens bis 2027 in den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und darüber hinaus in Amerika, Asien und dem Nahen Osten zur Aufführung bringen wird. Dahinter stecken das in Antwerpen beheimatete Orchester Le Concert Olympique und sein Gründer Jan Caeyers – Dirigent, Wissenschaftler und bester Beethoven-Kenner unserer Tage. An ihrer Seite: der unfassbar begabte »american wonderboy« Kit Armstrong, der – wie seinerzeit Beethoven selbst – sowohl als Pianist wie auch als Komponist Furore macht.

Wiederholt waren Jan Caeyers und Le Concert Olympique im Forum am Schlosspark zu Gast. Nun kommen sie wieder, um das Eröffnungskonzert von »Beethoven27« hier zum Ereignis werden zu lassen. Auf dem Programm stehen die »Grande Sonate pathétique«, das zweite Klavierkonzert und die erste Sinfonie, genau jene Werke, mit denen der junge Ludwig van Beethoven damals in Wien ins Licht der Öffentlichkeit trat. »Anfang einer Ära« betiteln die Beethoven-Enthusiasten aus Antwerpen ihr klug erdachtes Programm. Für den nicht unwahrscheinlichen Fall, dass ihr Auftritt auch hier Beethoven-Enthusiasmus erzeugt, sei der Hinweis erlaubt: Im März 2025 wird »Beethoven 27« ein weiteres Mal im Forum am Schlosspark Station machen.