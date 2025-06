KiTo und die große Liebe zur Bossa Nova

Der musikalische Import aus Südamerika erzählt mit seiner Akustikgitarre von einer Welt voller raffinierter Rhythmen, Leichtigkeit und großer Liebe.

Zu Beginn der 1960er Jahre kommt Klaus H. Pfeiffer in São Paulo zur Welt. In seiner Heimat Brasilien wird er liebevoll Klausiquito genannt – später nur KiTo. Er wächst in den Campinas auf, von wo aus die Bossa Nova, wörtlich übersetzt „Neue Welle“, das Land und später auch die Welt erobern. Mit luftig leichter Bossa Nova bringt KiTo heute Herz und Seele seiner Zuhörer ins Schwingen.